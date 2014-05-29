СБУ задержала подрывников, готовивших взрывы в Одессе (фото)

Террористической группой управлял 40-летний гражданин «М». По указанию и координации двух активистов «Куликова Поля», которые после событий 2 мая в Одессе бежали на территорию Российской Федерации, он совершил взрыв во дворе одной из центральных гостиниц города.

Установлено, что террористическая группа планировала сорвать выборы Президента Украины и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе, для чего готовила ряд мощных взрывов в местах наибольшего скопления людей, вблизи государственных учреждений Одессы.

За эти преступления подрывники получили от своих координаторов 10 тысяч долларов США.

Все задержанные являются членами ВОО «Православное казачество». Во время задержания они пытались оказать вооруженное сопротивление, однако скрыться им не удалось.

В ходе обыска арендованного помещения подрывников изъят боевой пистолет CZ-75» с «глушителем», пистолет калибра 7.62 мм, охотничий обрез, травматическое оружие, боевые патроны разного калибра, «коктейли Молотова», военную амуницию, самодельные взрывные устройства с компонентами для их изготовления, холодное оружие и т.д.

Продолжается следствие.