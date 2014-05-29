СБУ задержала подрывников, готовивших взрывы в Одессе (фото)

13:12, 29 мая 2014
Политика
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Сотрудники СБУ задержали трех граждан Украины, которые за денежное вознаграждение совершили взрыв в Одессе 25 мая с.г.

За ці злочини підривники отримали від своїх координаторів 10 тисяч доларів США/ сайт СБУ

Террористической группой управлял 40-летний гражданин «М». По указанию и координации двух активистов «Куликова Поля», которые после событий 2 мая в Одессе бежали на территорию Российской Федерации, он совершил взрыв во дворе одной из центральных гостиниц города.

/ сайт СБУ

Установлено, что террористическая группа планировала сорвать выборы Президента Украины и в дальнейшем дестабилизировать ситуацию в регионе, для чего готовила ряд мощных взрывов в местах наибольшего скопления людей, вблизи государственных учреждений Одессы.

За эти преступления подрывники получили от своих координаторов 10 тысяч долларов США.

Вилучена зброя / сайт СБУ

Все задержанные являются членами ВОО «Православное казачество». Во время задержания они пытались оказать вооруженное сопротивление, однако скрыться им не удалось.

В ходе обыска арендованного помещения подрывников изъят боевой пистолет CZ-75» с «глушителем», пистолет калибра 7.62 мм, охотничий обрез, травматическое оружие, боевые патроны разного калибра, «коктейли Молотова», военную амуницию, самодельные взрывные устройства с компонентами для их изготовления, холодное оружие и т.д.

Продолжается следствие.

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