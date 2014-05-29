Террористы сегодня планируют "эвакуировать" из Славянска 200 детей - Тымчук

Запланированный террористами вывоз 200 детей из Славянска не согласовывался со штабом антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на пресс-конференции в Киеве.

«Нас настораживает тот факт, что так называемые местные власти Славянска сообщили о вывозе сегодня после обеда группы детей, порядка 200 человек, якобы в «Артек» в Крым», - сказал он.

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«Информационное сопротивление» пытается установить подробности этой акции, ведь «дело в том, что так называемые местные власти Славянска не согласовывали этот вопрос с силами АТО, никакой информации о порядке передвижения, вывоза детей нет вообще», - отметил Тымчук.

«Вся эта история похожа на спланированную акцию. Мы боимся, что будут проведены какие-то акции террористов, чтобы потом возложить вину на украинских силовиков», - считает он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что планируется эвакуировать около 200 детей из Славянска и отправить их на время в Крым и Подмосковье.