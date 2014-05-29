Террористы сегодня планируют "эвакуировать" из Славянска 200 детей - Тымчук
Запланированная террористами эвакуация 200 детей из Славянска не согласовывалась со штабом АТО.
Запланированный террористами вывоз 200 детей из Славянска не согласовывался со штабом антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на пресс-конференции в Киеве.
«Нас настораживает тот факт, что так называемые местные власти Славянска сообщили о вывозе сегодня после обеда группы детей, порядка 200 человек, якобы в «Артек» в Крым», - сказал он.
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«Информационное сопротивление» пытается установить подробности этой акции, ведь «дело в том, что так называемые местные власти Славянска не согласовывали этот вопрос с силами АТО, никакой информации о порядке передвижения, вывоза детей нет вообще», - отметил Тымчук.
«Вся эта история похожа на спланированную акцию. Мы боимся, что будут проведены какие-то акции террористов, чтобы потом возложить вину на украинских силовиков», - считает он.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что планируется эвакуировать около 200 детей из Славянска и отправить их на время в Крым и Подмосковье.