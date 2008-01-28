Ющенко отправит Богатыреву поучить Тимошенко, как жить не одним днем

Совет национальной безопасности и обороны в Феврале на своем заседании рассмотрит вопрос организации процесса приватизации в 2008 году и пути предотвращения рисков в этой сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня на встрече с Председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ.

Во встрече также приняли участие секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, руководители парламентских фракций блоков БЮТ и НУ - НС Иван КИРИЛЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и его первый заместитель Александр ШЛАПАК.

По предложению Секретариата Президента, должна быть создана рабочая группа из представителей правительства, парламента и Секретариата Президента, аппарата СНБО и экспертов, объектом анализа которой будет проект Государственной программы приватизации и проект закона, касающегося приватизации государственного имущества. На основании наработанных ею материалов СНБО примет решение по концептуальным принципам приватизационной политики, на которых будут базироваться законодательные изменения и правительственная политика в этой области.

Комментируя принятые правительством решения, касающиеся политики приватизации, глава государства выразил предостережение о том, что в соответствии с ними, продажа государственного имущества рассматривается лишь как источник наполнения государственного бюджета.

«Мы должны вернуться к теме более рационального использования средств приватизации. Чтобы мы не жили одним днем и отвечали за развитие государства», - предостерегает Президент.

В.ЮЩЕНКО настаивает на том, что приватизация предприятий стратегических отраслей, в частности энергетики, без разработки и принятия стратегии развития соответствующих сфер экономики создаст угрозу национальной безопасности.

«Наша цель - не с молотка распродать Украину. Наша цель - создать стратегический контроль там, где это отвечает теме национальной безопасности. В другой части - найти инвестора, который бы мог оживить эти объекты», – объяснил глава государства.

В обсуждении этой темы Президент высказался о поспешности определения Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР) и ОАО «Турбоатом» как предприятий, которые должны быть безотлагательно приватизированы. В этом контексте глава государства поставил задачу, чтобы каждый объект, который готовится к приватизации, проходил предприватизационную подготовку, которая должна увеличить его капитализацию и, следовательно, его цену.

«Наша задача – подготовить каждый объект, оптимизировать его стоимость, выйти на рынок и взять на рынке лучшую цену», - заявил Президент.

В.ЮЩЕНКО также указал на отсутствие адекватного современным условиям законодательного обеспечения приватизационных процессов. В первую очередь, это касается Закона Украины «О приватизации государственного имущества» и новой Государственной программы приватизации. Президент изложил свое видение изменений в принципиальные положения настоящих документов.

Президент поставил целью достичь максимального консенсуса между институтами власти в вопросе приватизации. В частности, необходимо заручиться поддержкой фракций при голосовании по законодательным изменениям, которые касаются приватизационной политики. Согласие также должно быть достигнуто и в вопросах использования средств, полученных от приватизации. «Я хотел бы, чтобы фракции сознательно прошли эту дискуссию, где тема развития страны, где тема потребления. И берите на себя политическую ответственность в этом вопросе», - предупредил глава государства.

Президент выставил категорическое требование сделать невозможным проявление коррупции при проведении приватизации. «Я всех предостерегаю, что ни один механизм подобного действия у нас не должен быть допущен», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Также во время встречи были обсуждены пути оптимизации работы Ощадного банка, в частности, изменение состава наблюдательного совета и руководства.

Предметом внимания участников встречи также стало финансово-экономическое состояние НАК «Нафтогаз Украины». Президент предложил вынести вопрос стратегических принципов работы этой компании на рассмотрение СНБО.

Со своей стороны, Александр ТУРЧИНОВ как глава правительственной комиссии по вопросам проверки деятельности НАК сообщил, что такая проверка будет завершена через две недели.

Отдельное внимание было уделено вопросу работы Запорожского алюминиевого комбината в контексте политики регулирования цен на электроэнергию для обеспечения конкурентоспособности предприятий по производству алюминия.