Завтра ЦИК планирует завершить получение данных из окружкомов

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявляет, что ЦИК осталось внести данные лишь по одному округу в Донецкой области в ИАС "Выборы" для получения предварительного результата голосования на внеочередных выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании ЦИК Охендовский сказал, что сейчас в электронной системе не хватает данных лишь одного округа Донецкой области - № 60 (с центром в Марьинке).

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Охендовский напомнил, что это один из тех округов, который, в связи с событиями, происходящими в области, не имел доступа к системе "Выборы".

"Сегодня ЦИК планирует ввести в систему "Выборы" результаты подсчета голосов участков избирательного округа № 60 Донецкой области. Это будет осуществляться в ЦИК вручную. После того, как этот процесс будет завершен, мы будем готовы назвать результаты предварительного стопроцентного подсчета голосов избирателей на избирательных участках", - сказал Охендовский. В то же время он не уточнил, когда завершится этот процесс.

Он напомнил, что 28 мая ЦИК получил 95 протоколов ОИК об итогах голосования. По словам Охендовского, сегодня комиссия ожидает поступления более 80 протоколов ОИК.

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"Если все будет идти по графику, то завтра мы планируем завершить получение оригинальных протоколов о подсчете голосов избирателей", - сказал он.

На сегодняшний день подсчитано 99,49% электронных протоколов.