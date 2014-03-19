Турчинов подписал изменения в закон о выборах Президента Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе и.о. главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 марта приняла закон о внесении изменений в Закон “О выборах Президента Украины” относительно технико-юридического совершенствования избирательного процесса.

Закон был поддержан с поправками Комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Так, была учтена поправка о том, чтобы дополнить часть первую статьи 84 таким предложением: "ЦИК обязан установить результаты выборов Президента Украины, независимо от количества избирательных участков/избирательных округов, на которых голосование не состоялось".

Кроме того, была поддержана поправка: "В случае, если голосования в пределах отдельных территориальных избирательных округов не состоялись, результаты голосования в день выборов Президента Украины устанавливаются по установленным результатам голосования в других территориальных округах".

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Также ст. 83 дополнена частью: "Окружная избирательная комиссия обязана установить результаты голосования в пределах территориального избирательного округа, независимо от количества избирательных участков соответствующего округа, на которых голосование не было организовано и проведено в день голосования в соответствии со статьями 76 или 77 данного закона". В случае, если голосование на всех участках избирательного округа в день голосования не было организовано и проведено в соответствии со статьями 76 и 77 данного закона, окружная избирательная комиссия устанавливает, что голосования в пределах соответствующего избирательного округа не состоялись.

Ранее, 28 февраля, Верховная Рада Украины приняла изменения в закон о выборах Президента в первом чтении.

В частности, парламент предусмотрел, что избирательный процесс завершается через 15 дней после дня официального объявления ЦИК результатов выборов Президента или официальной публикации представления ЦИК в Верховную Раду относительно назначения повторных выборов Президента.

Также установлено, что одновременно с выборами Президента не может проводиться всеукраинский или местный референдум.

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Полномочия окружных и участковых избирательных комиссий в случаях, предусмотренных данным законом, могут частично продолжаться вне сроков избирательного процесса.

Внеочередные президентские выборы в Украине назначены на 25 мая 2014 года.