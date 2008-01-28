Самооборонец Москаль: сын нардепа от ПР причастен к убийству человека

Народный депутат Украины, советник министра внутренних дел Геннадий Москаль предлагает Партии регионов создать временную следственную комиссию, которая расследовала бы факты причастности семей народных депутатов к уголовным преступлениям.

«Сын народного депутата от Партии регионов Владимира Демишкана Сергей в конце 2007 года организовал преступную группу, которая похитила гражданина Василия Кривозуба, генерального директора авиатранспортной компании «Крунт» с целью получения в сумме 300 тысяч долларов», - цитирует Геннадия Москаля сайт «Народной самообороны».

«Впоследствии Василий Кривозуб был убит, а чтобы скрыть этот факт, его тело утопили в Днепре, привязав к ногам семь секций радиатора. Теперь Сергей Демишкан и его сообщники находятся в следственном изоляторе, по факту убийства возбуждено уголовное дело», - отметил народный депутат.

«Я настаиваю на создании следственной комиссии, потому что случаи, когда и народные депутаты, и члены их семей, причастны к уголовным преступлениям, - не единичные», - отметил Геннадий Москаль.