Обама убежден, что Украину ожидают большие вызовы

Об этом он заявил в речи о внешней политике США в Военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк, указано на сайте Белого дома.

«В Украине недавние действия России напоминают дни, когда советские танки вторглись в восточную Европу, но это не холодная война», - заявил он.

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«Наши возможности формировать мировое общественное мнение позволили нам сразу изолировать Россию. Через американское лидерство мир немедленно осудил действия России, ЕС и «Большая семерка» присоединились к нам в введении санкций, НАТО усилило наше присутствие в восточноевропейских союзниках, МВФ помогает стабилизировать экономику Украины, наблюдатели ОБСЕ открыли глаза миру на нестабильные части Украины», - подчеркнул Обама.

По его словам, эта мобилизация мирового общественного мнения и международных институтов противодействует российской пропаганде и российским войскам на границах Украины.

«В это воскресенье миллионы украинцев проголосовали, я вчера говорил с их следующим президентом. Мы не знаем, как ситуация будет развиваться ситуация, но у нас большие вызовы впереди», - убежден американский лидер.

«Мы стоим вместе с нашими союзниками в интересах мирового порядка, работая с международными институтами, что дает шанс украинскому народу выбирать свое будущее, без единого выстрела», - считает он.

Кроме этого, Обама отметил, что «Америка способна применить силу во всем мире, но только как крайнюю меру. И США отказывается отвечать на сирийскую грубость или российские провокации, что делает возможным эскалацию агрессии в будущем».

«Мы не можем игнорировать того, что происходит за нашими границами, но это не означает, что каждая проблема имеет военное решение», - сообщил президент США.

По словам Обамы, если будут возникать глобальные вопросы, которые не представляют прямой угрозы США, «тогда порог применения вооруженных сил должен быть выше, в таких обстоятельствах мы не должны действовать самостоятельно ... Мы должны мобилизовать союзников и партнеров и принимать коллективные меры. Мы должны расширять наши средства, включать в них дипломатию, санкции и изоляцию, мы должны апеллировать к международному праву и употреблять многосторонние военные действия, если они справедливы, необходимые и эффективные».