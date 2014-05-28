Членов миссии ОБСЕ удерживают террористы, идет работа по их освобождению - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис на брифинге.

"Их удерживает одна из пророссийских групп, и сейчас идет работа по их освобождению", - сказал Перебыйнис.

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Он отметил, что МИД находится в контакте с миссией ОБСЕ и тесно взаимодействует с правоохранительными органами.

По его словам, на базе правоохранительных органов создана оперативная группа, которая отрабатывает этот вопрос.

"Есть уже информация определенная, но я сейчас не могу вам о ней сказать, поскольку это оперативный вопрос", - отметил Перебыйнис.

На уточняющий вопрос Перебыйнис ответил, что представителей ОБСЕ удерживают вооруженные пророссийские лица и на данное время место пребывания группы неизвестно.

Как сообщал УНИАН, 26 мая около 18.00 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла контакт с одной из своих команд, которые работают в Донецке. Группа выполняла стандартное патрулирование на востоке Донецка, когда контакт был потерян. Пропавшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.