Членов миссии ОБСЕ удерживают террористы, идет работа по их освобождению - МИД
Членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ удерживает одна из пророссийских групп, идет работа по их освобождению.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис на брифинге.
"Их удерживает одна из пророссийских групп, и сейчас идет работа по их освобождению", - сказал Перебыйнис.
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Он отметил, что МИД находится в контакте с миссией ОБСЕ и тесно взаимодействует с правоохранительными органами.
По его словам, на базе правоохранительных органов создана оперативная группа, которая отрабатывает этот вопрос.
"Есть уже информация определенная, но я сейчас не могу вам о ней сказать, поскольку это оперативный вопрос", - отметил Перебыйнис.
На уточняющий вопрос Перебыйнис ответил, что представителей ОБСЕ удерживают вооруженные пророссийские лица и на данное время место пребывания группы неизвестно.
Как сообщал УНИАН, 26 мая около 18.00 Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла контакт с одной из своих команд, которые работают в Донецке. Группа выполняла стандартное патрулирование на востоке Донецка, когда контакт был потерян. Пропавшие представители организации являются гражданами Швейцарии, Дании, Эстонии и Турции.