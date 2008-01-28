Яценюк говорит, что и красивыми, и умными быть не получается

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что является противником «любых скорых решений» в вопросе проведения административно-территориальной реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время рабочего совещания с представителями органов местного самоуправления.

Председатель ВР отметил, что любая поспешность ничего хорошего не даст, а «приведет только к бардаку и к дисбалансу».

Как сказал А.ЯЦЕНЮК, прежде чем проводить административно-территориальную реформу, необходимо провести инвентаризацию, то есть нужно четко знать, в частности, сколько есть фельдшерско-акушерских пунктов, сельских школ.

По его словам, на сегодняшний день нет окончательного видения того, какого результата хотят достичь благодаря такой реформе.

Он обратился к руководителям областных и городских советов, отметив, что им нужно определиться, готовы ли они идти на часто не популярные, но эффективные меры по «оптимизации» сферы обслуживания на селе.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что нередко сельские школы, где учится несколько детей, дают «нулевой уровень знаний».

«А то мы хотим быть и красивыми, и умными, а так не бывает, потому что тогда между двумя стульями попадаете», - отметил Председатель ВР.

Возможно, добавил он, было бы целесообразнее автобусом везти детей «в человеческую школу», где они получат нормальный уровень знаний, а не делать «медвежью услугу», сохраняя школу, в которой дети считают на счетах.

По его словам, в такой школе «ребенок не имеет будущего», поскольку не сможет вступить ни в один вуз.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что правительство сможет поддержать шаги по оптимизации системы обслуживания на селе.