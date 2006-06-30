Тимошенко: власть должна руководить, оппозиция – критиковать

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что нельзя смешивать функцию власти и оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на совместном брифинге лидеров фракций парламентской коалиции после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Недопустимым является смешивание, сочетание функций власти и оппозиции по осуществлению власти. Не могут власть и оппозиция осуществлять функции исполнительной власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, неправильно отдавать оппозиции право назначить председателей государственных областных администраций в тех регионах, где она (оппозиция) победила на выборах. «Это будет смешивание естественных функций: власть осуществляет власть, оппозиция – критикует», - добавила лидер БЮТ.