Польша призывает сограждан уезжать из востока Украины

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня на пресс-конференции в Варшаве сказал пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский.

"Ситуация в Донецкой и Луганской областях в самом деле является угрожающей. Это не шутки. Там очень легко может дойти до опасной ситуации, которая может угрожать не только здоровью, но и жизни, поэтому просим не пренебрегать нашими советами", - сказал он.

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Спикер напомнил, что МИД Польши издал официальное сообщение, в котором призвал немедленно покинуть эти области еще в начале мая.

Он отметил, что может дойти до ситуации, в которых консульские работники не смогут оказать помощь полякам в этих областях, отметив, что не все досадные истории с похищением на Востоке Украины могут завершиться так же счастливо, как сегодняшнее освобождение польского священника.

"В условиях, царящих в регионе, оказание помощи может быть просто невозможным", - сказал он.

Войчеховский также сообщил, что польские власти пока не планирует прекращать работу своего открытого в конце апреля консульства в Донецке, заметив, что по польским данным, это единственное консульство государств Европейского союза, которое еще работает в этом регионе.

"Пока это будет возможно, то будем там работать", - сказал он, комментируя возможность прекращения работы учреждения, как это имело место в марте с польским консульством в Крыму.

Вместе с тем представитель МИД отказался рассказать подробности об обстоятельствах похищения и освобождения польского священника Павла Витека, который исчез вчера около полудня и, по неофициальным данным, был задержан представителями самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Не хочу вдаваться в подробности, кто украл священника, почему, что с ним было в последние более десятка часов. Это детали консульской работы, которые мы не публикуем и не знаю, сам священник был бы заинтересован в распространении такой информации", - сказал он.

Войчеховский отметил, что представители польского духовенства составляют самую многочисленную группу граждан Польши, которые находятся сейчас в этих регионах Украины, а второе место занимают работники польских средств массовой информации.

По его словам, польские священники отказались от эвакуации из региона, который некоторое время назад предлагал им МИД, а такой возможностью воспользовались лишь преподаватели польского языка.

Ранее сегодня МИД Польши сообщил, что Павел Витек был освобожден и является "целым и здоровым".