СМИ: Экс-министр экономики Грузии стал советником Порошенко

Бендукидзе сообщил о том, что он уже принял участие в первом заседании совета консультантов, в который, кроме него, входят два канадских и два американских советника, передает грузинское издание Грузия-Онлайн.

«Данный совет будет собираться раз в месяц и на нем будут обсуждаться злободневные вопросы украинской экономики. Украина сегодня находится в тяжелом положении, это результат многолетнего ничего не делания. Я обращаюсь к каждому гражданину Грузии с просьбой максимально поддержать Украину, кто чем может. Если я смогу чем-то помочь Украине, я, конечно, буду очень рад», - заявил Каха Бендукидзе в интервью телекомпании «Рустави 2».

Читайте такжеЭкс-президент Грузии Саакашвили получил "парадоксальные" предложения от новой украинской власти Каха Бендукидзе работал в правительстве Грузии министром по экономическим реформам и министром экономики в 2004-2008 годах. За это время Грузия вошла в первую двадцатку стран мира по легкости ведения бизнеса.