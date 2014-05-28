Отделения банков в Мариуполе грабили должники из "ДНР" - Приватбанк

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка со ссылкой на результаты проведенного службой безопасности банка расследования нападения на отделение банка в Мариуполе.

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