Отделения банков в Мариуполе грабили должники из "ДНР" - Приватбанк
15:06, 28 мая 2014Политика
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Вооруженные боевики, ограбившие несколько отделений банков в Мариуполе, оказались злостными должниками банковских учреждений.
В Мариуполе террористы атаковали банки, которым задолжали / Reuters
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка со ссылкой на результаты проведенного службой безопасности банка расследования нападения на отделение банка в Мариуполе.
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