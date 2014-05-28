Стрельба в Донецке прекратилась - мэр

Об этом сообщается на сайте мэра Донецка Александра Лукьянченко.

«Донецкий городской совет не подтверждает информацию о перестрелках в других районах города. Также опровергаем информацию о захвате каких-то новых зданий», - говорится в сообщении.

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Жителей города просят максимально сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям, а также доверять только официальной информации.

«Не приближайтесь к местам вооруженного противостояния. Без крайней необходимости не выходите из дома», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Донецке, где 26 мая террористы захватили международный аэропорт и сожгли стадион «Дружба», украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции.

Ранее сегодня очевидцы сообщали, что в районе захваченной сепаратистами здания СБУ на улице им. Щорса слышно активную стрельбу.

Незадолго до стрельбы над городом постоянно кружили истребители. За несколько часов до этого по центральной улице им. Артема «проехала бронетехника, несколько грузовиков с вооруженными террористами и какими-то пушками». Часть террористов поехала в сторону г. Макеевки.