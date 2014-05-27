В Донецке террористы не захватывали морг – ОГА

15:03, 27 мая 2014
Политика
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В Донецке морг террористы не захватывали, заверили в Донецкой облгосадминистрации.

/ Правий Сектор Схід

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой ОГА, облгосадминистрация опровергает распространяющуюся в СМИ информацию о захвате областного бюро судмедэкспертизы, расположенного на территории Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения.

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«Информация о захвате морга не соответствует действительности.

Учреждение действительно закрывали на некоторое время. Это было связано с тем, что в доставленных телах погибших в ходе вчерашней фазы АТО обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы», - сказано в сообщении. И отмечено, что «сейчас бюро судмедэкспертизы работает в штатном режиме».

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