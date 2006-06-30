В Украине ожидается комфортная погода

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В прикарпатских областях и на Закарпатье сильные дожди, ночью и утром на Закарпатье очень сильные дожди, в Одесской области, Крыму и Приазовье кратковременные дожди; грозы, местами град, шквалы 17-22 м/с. На остальной территории без осадков. Ветер северный 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 12-17°, на юге до 21°; днем 21-26°, в южной половине 27-31°, в прикарпатских областях и на Закарпатье 15-20°.

2-3 июля - переменная облачность. Без осадков, только ночью 2 июля на Закарпатье и Прикарпатье, днем 3 июля на севере Левобережья кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 12-17°, на юге 2 июля до 20°, в западных областях и севере Левобережья 10-15°; днем 20-25°, в южной части до 28°. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с.

4-5 июля - преимущественно без осадков, только ночью 4 июля на севере Левобережья, днем в восточных областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°, 5 июля на юге и крайнем западе до 30°.

В Киеве и области в субботу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 23-25°; по области ночью 12-17°, днем 21-26°.

2-3 июля - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 20-25°.

4-5 июля - без осадков. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.