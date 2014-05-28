На Луганщине террористы из гранатометов и минометов обстреляли жилые районы - Тымчук

Сегодня ночью в Рубежном Луганской области террористы обстреляли блокпосты сил антитеррористической операции и жилые районы города.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

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«По оперативным данным группы "Информационное сопротивление", сегодня ночью в г. Рубежное Луганской области террористы совершили обстрел блокпостов сил АТО и жилых районов города. Огонь велся из автоматических гранатометов (предположительно АГС-17 либо АГС-30) и минометов из жилого квартала по ул. Трудовая. Пострадавших среди военнослужащих нет. Данные по возможным жертвам среди мирного населения уточняются. Украинские силовики ответный огонь в сторону жилых кварталов не открывали».