Террористы обстреляли села Ивановка и Андреевка около Славянска

Как говорится в сообщении Министерства обороны, террористы открыли огонь по мирным жителям из стрелкового оружия и минометов с целью дискредитировать силы антитеррористической операции, формирования в обществе и мировом сообществе негативного отношения к действиям украинских силовиков.

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В Минобороны уточнили, что в течение последних суток подразделения вооруженных сил, которые задействованы в антитеррористической операции, «не проявляли активности в упомянутом районе и не проводили никаких силовых акций вблизи упомянутых населенных пунктов».

«В настоящее время украинские военные пытаются установить наличие жертв среди гражданского населения в результате преступных действий бандитов», - подчеркивается в сообщении.