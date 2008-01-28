Коалицианты хотят играть оппозиционерами под одеялом?

Директор центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ прогнозирует, что на этой неделе работа Верховной Рады не будет возобновлена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Я сомневаюсь, что на этой неделе парламент заработает в сессионном режиме. Тем более что некоторые фракции вообще заявили, что воспринимают пятницу как последний день (работы сессии – УНИАН) и собираться не будут», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Он считает, что попытка сделать альтернативное собрание Верховной Рады, о котором намекали представители коалиции, является «глупостью», и вряд ли удастся не только с точки зрения мобилизации необходимого количества депутатов, но и из-за внутренних разногласий.

Он добавил, что не все коалицианты соглашаются устраивать «очередной Украинский дом».

А.ЕРМОЛАЕВ добавил, что из-за этого, скорее всего, эта неделя пройдет как неделя работы ВР в комитетах.

В то же время он считает, что формально день завершения этой сессии и начало новой совпадут.

По мнению А.ЕРМОЛАЕВА, именно Президент побудил блокирование парламента, поскольку он заявлял о работоспособности коалиции, которая не отвечает действительности.

Он также добавил, что сегодня стало очевидным, что в коалиции критическое количество голосов для голосования по президентским законопроектам, потому многие коалицианты заинтересованы, чтобы и в дальнейшем имитировать парламентский кризис, чтобы не голосовать.

«Мы не можем исключить игру под одеялом. И здесь важно для самих оппозиционеров не стать игрушкой в руках коалициантов», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.