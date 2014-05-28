В Донецке пропал польский священник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили донецкие проукраинские активисты-общественники, которые принимали участие в Донецке в ежедневной межконфессиональной молитве за мир в Украине.

По их словам, «27 мая в Донецке около 12.00 пропал Павел Витек, католический священник, приехавший из Польши к настоятелю Римо-католического Костела Отцу Николаю».

По неподтвержденной информации, Павла удерживают представители самопровозглашенной «Донецкой народной республики» в здании СБУ, отметили активисты. И добавили, что вечером 27 мая Павел должен был прийти на площадь Конституции, где ежедневно проходит межконфессиональная молитва за мир в Украине, «однако, связь с ним пропала».

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«Местонахождение Павла до сих пор не известно. Молящиеся за Украину братья и сестры просят помочь найти польского католического священника Павла Витека», - сказали общественные активисты.