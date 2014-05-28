Террористы пытались захватить семьи бойцов батальона "Донбасс"
00:49, 28 мая 2014Политика
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Боевики пытались захватить семьи бойцов батальона "Донбасс".
На семьи батальона "Донбасс" охотятся террористы / facebook.com/dostali.hvatit
Об этом в своем Facebook сообщил командир батальона Семен Семенченко.
"Последние несколько дней террористами предпринимались попытки захвата семей бойцов батальона "Донбасс". Попытки не увенчались успехом, все семьи сейчас в безопасности", - пишет Семенченко.
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