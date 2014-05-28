Террористы пытались захватить семьи бойцов батальона "Донбасс"

Об этом в своем Facebook сообщил командир батальона Семен Семенченко.

"Последние несколько дней террористами предпринимались попытки захвата семей бойцов батальона "Донбасс". Попытки не увенчались успехом, все семьи сейчас в безопасности", - пишет Семенченко.