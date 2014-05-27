Опубликовано видео, как террористы обстреливают позиции военных из гранатометов и пулеметов
18:45, 27 мая 2014Политика
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Корреспондент российской газеты "Комсомольская правда" опубликовал видео позиций террористов, с которых они обстреливают позиции украинских силовиков.
скриншот видеоролика
На видео видно, как сначала обстрел ведется предположительно из АГС-17 (автоматический гранатомет на станке), после чего видны кадры, как террористы открывают огонь из крупнокалиберного пулемёта «Утёс».
Стоит отметить, что журналист, опубликовавший видео, представляет российское издание "Комсомольская правда", и трактует по своему проводимую на Востоке Украины антитеррористическую операцию, маркируя видео сопроводительными надписями, называя террористов "ополченцами", а позиции украинских силовиков - "противником".
Свежак от ополчения Славянска - АГС, Утес, Моторола - вот это все: http://t.co/EkWEHaV99s#Славянск#Украина#РусскаяВесна
— Александр Коц (@sashakots) May 27, 2014
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