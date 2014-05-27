Опубликовано видео, как террористы обстреливают позиции военных из гранатометов и пулеметов

На видео видно, как сначала обстрел ведется предположительно из АГС-17 (автоматический гранатомет на станке), после чего видны кадры, как террористы открывают огонь из крупнокалиберного пулемёта «Утёс».

Стоит отметить, что журналист, опубликовавший видео, представляет российское издание "Комсомольская правда", и трактует по своему проводимую на Востоке Украины антитеррористическую операцию, маркируя видео сопроводительными надписями, называя террористов "ополченцами", а позиции украинских силовиков - "противником".