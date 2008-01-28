В кабинете мэра Николаева нашли ”шпионскую” аппаратуру

В субботу 26 января мэр города Николаева В.Чайка заявил о том, что им лично было найдено несколько видеокамер в рабочем кабинете.

В кабинете городского головы было обнаружено несколько видео-записывающих комплексов с высоким разрешением и дальностью съемки, сообщают Новости N.

По словам одного из источников в правоохранительных органов, с помощью аналогичной аппаратуры правоохранители «писали» главу Николаевского областного Хозяйственного суда Ю.Коваля в 2007 году. Аппаратура работала очень длительное время.

Операцию по выемке аппаратуры проводили сотрудники СБУ. Также на место выезжали сотрудники Заводского райотдела милиции.

Сейчас В.Чайка находится в Киеве, где планирует провести пресс-конференцию.

Обком