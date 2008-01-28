Человек Балоги откровенно провоцирует конфликт внутри коалиции?

“Поведение народного депутата Криля вообще выходит за рамки любых политических приличий, депутатской этики и партийной или блочной дисциплины. Человек фактически самовольно присвоил себе право выступать от имени блока, на что его никто нигде не уполномочивал”.

Так в эфире “Радио Свобода” Тарас Стецькив, заместитель председателя фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, прокомментировал заявление Криля, что фракция будет блокировать рассмотрение любых кадровых вопросов, пока не будет проголосован пакет законопроектов, которые внесены в Верховную Раду от имени Президента. Официальный сайт НУ-НС уточняет, что речь идет о 12 законопроектах, которые являются первоочередными в Соглашении о создании демократической коалиции.

“Как один из руководителей фракции я могу абсолютно четко и ясно сказать, что такое поведение народного депутата Криля не только дискредитирует его лично, она фактически бросает тень на блок, а учитывая достаточно близкие отношения господина Криля с Виктором Балогой, она во фракции у нас порождает очень и очень серьезные подозрения и предположения, что это не просто так”, - отметил Стецькив.

“В данном случае, чтобы не нагнетать конфликт, не раздувать его, если Президент Украины четко и ясно настаивает, что сначала мы должны рассматривать 12 законов, а затем кадровые вопросы – что ж, пожалуйста.

“Но в данном случае ставить такие ультиматумы, которые позволил себе ставить Криль, – по моему мнению, это откровенно провоцировать конфликт внутри коалиции”, - отметил Стецькив.