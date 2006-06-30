В Киеве проведут срочную инвентаризацию жилья

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Иван ФОМЕНКО поручил руководству всех районов столицы срочно провести инвентаризацию жилья на предмет его эксплуатации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на расширенной коллегии КГГА, где рассматривались вопросы выполнения общегородских мероприятий по программе «Твой дом – твой двор».

«Нужно проинвентаризировать каждую квартиру. Огромное количество людей сдало квартиры. Зарегистрированы два человека и начисления идут на двух лиц, а живет 5-7. Поэтому я просил бы, чтобы районные госадминистрации оперативно провели инвентаризацию жилого фонда, выявили, кто незаконно использует квартиры под офисы, а кто сдал квартиры… Если два человека прописаны, а в доме полно людей – перерасход по воде, например, идет катастрофически», - сказал И.ФОМЕНКО.

Он также привел пример десятиквартирного дома в одном из районов столицы, где 5 квартир принадлежат одному лицу, из которых две используются как квартиры, а три не переведены из жилого фонда в нежилой, и владелец использует их под офисы. То есть, сказал И.ФОМЕНКО, ситуация такая, что эти три квартиры выкупила фирма, которая принадлежит владельцу всех пяти квартир.

«Как можно сегодня говорить о выполнении мероприятий по программе «Твой дом - твой двор», если по пяти квартирам более 10 тысяч гривен долга за квартплату, хоть он должен платить за три из них как за офис, а он и по квартплате имеет огромные долги?», - поинтересовался И.ФОМЕНКО.

К тому же, по его словам, владелец самовольно ведет перестройку и достройку помещений, а ЖЭК и инспекции района не реагируют.