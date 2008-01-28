УНП предлагает Ющенко перенести 23 февраля на 29 января

Совет Черкасской областной организации Украинской народной партии принял решение обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с предложением перенести празднование Дня защитника отечества с 23 февраля на 29 января, день памяти Героев Крут.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской народной партии.

„Нецелесообразно праздновать День защитника отечества по советской традиции 23 февраля, ведь эта дата не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к украинцам. В то же время 29 января, когда 90 лет назад состоялся бой под станцией Круты между киевскими студентами и большевистскими войсками, является знаковой датой для каждого украинца, одним из наиболее ярких проявлений патриотизма и самопожертвования в истории Украины. Именно на таких примерах защитников отечества должна воспитываться современная молодежь”, - подчеркнул лидер Черкасской областной организации УНП Леонид ДАЦЕНКО.