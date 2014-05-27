Террористы заявили о 35 погибших боевиках во время АТО в Донецке

Как написал на своей странице в соцсети один из лидеров террористов Павел Губарев, грузовая машина была подбита в Донецке накануне.

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«В Донецке на ТОЧМАШе из РПГ подбита грузовая машина батальона "Восток", которая перевозила раненых из аэропорта под флагом медицинской помощи. По предварительным данным, 35 погибших, 15 ранены», - написал Павел Губарев.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что во время АТО в Донецке не пострадал ни один украинский военный.