Елена Лукаш нажаловалась Ющенко на жену Зварича

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Елена ЛУКАШ обратилась к Президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады и председателю Центральной избирательной комиссии Украины с депутатским запросом относительно факта остановки деятельности по введению Государственного реестра избирателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

“Как мне стало известно, в течение последних трех месяцев фактически остановлена деятельность по введению Государственного реестра избирателей, целью которого является достижение справедливого, честного, объективного проведения выборов в Украине на всех уровнях и избежания фальсификаций”, - говорится в запросе.

По словам Е.ЛУКАШ, причиной таких действий являются искусственно инициированные иски от ООО “Научно-производственная фирма “Украинские национальные информационные системы” (директор - Светлана ЗВАРИЧ) и Тендерной палаты Украины к Окружному административному суду г. Киева и Хозяйственному суду г. Киева по поводу организации закупки товаров и услуг по созданию АИТС “Государственный реестр избирателей”.

«Не касаясь вопроса возможной коммерческой и политической заинтересованности указанных выше лиц, считаю необходимым отметить, что любые судебные споры не могут быть причиной невыполнения требований Закона Украины “О Государственном реестре избирателей” в части внедрения АИТС “Государственный реестр избирателей”, - отмечает депутат.

Е.ЛУКАШ считает абсолютно непонятным и ошибочным умалчивание со стороны ЦИК факта невозможности введения Государственного реестра избирателей.

“Доведение до ведома общественности и соответствующих государственных органов информации о фактах грубого вмешательства в этот процесс определенных лиц должно способствовать решению спорных вопросов. Умалчивание в данном случае тем более не допустимо, поскольку ЦИК уже не смогла использовать выделенные в 2007 году бюджетные ассигнования в сумме 14,211 млн. грн. на создание Государственного реестра избирателей, в результате чего указанные средства списаны в доход государственного бюджета Украины”, - отмечает Е.ЛУКАШ.

Депутат просит Президента, премьер-министра, председателей Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии в рамках их полномочий использовать все возможные правовые средства по обеспечению надлежащей реализации положений действующего законодательства Украины о создании в Украине Государственного реестра избирателей.