«Дорожная карта» для пятого президента

В Украине, несмотря на то, что страна, фактически, находится в состоянии войны, президентские выборы состоялись. Причем явка избирателей была беспрецедентной. И, хотя официальные результаты еще не объявлены, главой государства можно смело назвать Петра Порошенко. Украина сделала выбор не столько в пользу конкретной личности, сколько в надежде на мир, спокойствие и стабильность. Порошенко получил огромный кредит доверия, и сегодня так хочется, чтобы он свои обещания выполнил, а надежды украинцев - оправдались.

Первое обязательство Петра Алексеевича – «погасить военный конфликт, закончить хаос и принести мир на украинскую землю». В этом вопросе не обойтись без переговоров с Россией. При этом он считает, что Кремль поддержит его позицию по урегулированию ситуации на востоке страны. «Мир на востоке является моим первым приоритетом. Мир можно строить только через диалог. Я готов и решительно настроен на этот диалог... Нам есть что предложить. Надеюсь, что и РФ поддержит мои подходы по урегулированию ситуации на востоке», - сказал Порошенко.

Россия, несмотря на то, что до сих пор не может разобраться с легитимностью украинкой власти, уже заявила, что готова к диалогу. Правда «тет-а-тет» - без участия ЕС и США. Порошенко считает приемлемыми переговоры только в трех- или четырехстороннем формате. То есть, отношения с Москвой в ближайшее время вряд ли нормализуются. Хотя, нынешние выборы в Украине могут полностью изменить картинку российско-украинских отношений, и очень многое в этом вопросе зависит именно от Порошенко.

Относительно ситуации на востоке страны Порошенко разработал собственный сценарий. Он будет требовать изменения формата проведения антитеррористической операции – «она не должна длиться месяцами, а должна быть завершена на протяжении часов». Тем, кто взял в руки оружие, но не воспользовался им, Порошенко гарантирует амнистию и безопасность. А с откровенными террористами переговоры вести не будет. То есть, решительных шагов, которых так не хватало последние несколько недель, от него ожидать стоит. Кстати, в процессе народного волеизъявления, на Востоке страны он получил поддержку большинства избирателей, которые смогли проголосовать. В знак благодарности и с миротворческой миссией, свою первую президентскую поездку он обещает осуществить на Донбасс.

Второе обязательство – вернуть Крым Украине. Порошенко признает, что процесс может затянуться на годы. Но отказываться от этого не собирается - крымский вопрос будет среди приоритетов. «Мы должны сформировать очень жесткую профессиональную юридическую, экономическую, политику безопасности, социальную позицию по Крыму. Будет подготовлено большое количество... судебных исков во все международные инстанции, начиная с Международного суда ООН, завершая Международным судом по правам человека, начиная с международного суда, со Стокгольмского арбитража по «Черноморнефтегазу», заканчивая морским арбитражем по шельфу. Это будет твердая, жесткая юридическая позиция, которая заставит Россию заплатить за эту авантюру», - заявил Порошенко. При этом он исключил в решении вопроса применение силы оружия. Звучали с его стороны и более конкретные обещания – создание в новом правительстве министерства по Крыму, главой которого станет представитель крымских татар.

Третье важное обещание как раз касается формирования нового правительства. Но оно было дано Майдану не Порошенко, а всей командой нардепов, представляющих политикум в дни Революции достоинства. В феврале, сформированный новый Кабмин, был окрещен «правительством временщиков». Теперь же все выглядит иначе. Порошенко уже заявил, что не видит оснований для смены премьер-министра, напомнив, что действующим украинским законодательством не предусмотрена отставка главы Кабмина в связи с избранием нового президента. То есть, никаких громких потрясений в рядах исполнительной власти ожидать не приходится. По крайней мере, до парламентских выборов, так как, согласно измененной Конституции, только коалиция в ВР может формировать правительство.

В этой связи плавно переходим к четвертому обязательству – роспуск Рады. В канун выборов, Порошенко заявил, что новый президент после избрания должен распустить парламент и провести досрочные выборы в парламент. Этим, выполнив волю народа и одно из главных требований Майдана, – полностью «перезагрузить» власть. К тому же, для самого Порошенко это особо важно: в нынешнем парламенте конституционного большинства, фактически, нет. А это тормозит принятие массы законов, в том числе, относительно евроинтеграции, не дает возможности реализовать уже подписанную политическую часть Соглашения об ассоциации, в то время как курс в Европу, по обещаниям Порошенко, останется неизменным. Кстати, по словам новоизбранного главы государства, роспуск парламента поддерживают 85% населения Украины. А, пока до перевыборов Верховной Рады есть время, правительство, скорее всего, будет играть роль «мальчика для битья». Противостояния между Порошенко и Яценюком исключать нельзя.

И последнее, самое простое в исполнении из обещаний – отмежевание от бизнеса. Запад считает, что Порошенко должен отказаться от своей предпринимательской деятельности. Этим он докажет, что, в принципе, возможно преодолеть конфликт интересов между бизнес- деятельностью и политической миссией. Петр Алексеевич обещал, в случае победы на выборах, продать свой бизнес, в том числе корпорацию Roshen. «Если меня изберут, я буду продавать корпорацию Roshen. Как президент Украины я хочу и буду заботиться о спокойствии и благосостоянии своей страны», - сказал Порошенко.

Но вот незадача, он заявил, что не собирается продавать «5-й канал», который находится в его собственности: «Думаю, вы меня поддержите… «5-й канал» никогда не продавался и продаваться не будет». Поддержат ли нового президента в этом вопросе украинцы — еще вопрос, так как, по сути, мнения народа Порошенко по этому поводу не спрашивал. И, хотелось бы, чтобы не только спросил, но и услышал ответ.

Получится ли у пятого президента Украины выполнить эту «дорожную карту»? Поживем – увидим.

Нана Черная