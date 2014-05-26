У отряда спецназначения ГЧС в Луганской области украли тонну тротила

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, 25 мая 15 неизвестных мужчин проникли на территорию аварийно-спасательного отряда спецназначения и украли оттуда 4 автомобиля, 315 электродетонаторов и тонну тротила.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 262, ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса («разбой»; «похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов»; «незаконное завладение транспортным средством»).