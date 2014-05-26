В Донецке вооруженные люди ограбили университет
12:10, 26 мая 2014Политика
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В Донецке неизвестные люди с оружием в руках разграбили помещение военной кафедры Донецкого национального технического университета.
Донецкий национальный технический университет ограбили / Wikipedia
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВДУкраины в Донецкой области, злоумышленники взломали замки и проникли в помещение.
Об этом пишет "Сегодня".
«Под угрозой применения оружия неизвестные заставили открыть помещения с учебной военной техникой и выкрали два пулемета, две учебных единицы зенитных установок, а также боеприпасы, оптические прицелы, бинокли, учебные мины и инженерное оборудование», - отметили правоохранители.
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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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