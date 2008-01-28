У Ющенко соберется мужская компания

В команде БЮТ замена

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет традиционную еженедельную встречу с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ. Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча начнется в 11.00. Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным визитом в Брюссель.

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