У Ющенко соберется мужская компания

10:50, 28 января 2008
Политика
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В команде БЮТ замена

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет традиционную еженедельную встречу с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча начнется в 11.00.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным визитом в Брюссель.

 

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