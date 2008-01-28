У Ющенко соберется мужская компания
10:50, 28 января 2008Политика
1487
В команде БЮТ замена
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет традиционную еженедельную встречу с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и первым вице-премьер-министром Александром ТУРЧИНОВЫМ.
Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча начнется в 11.00.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с двухдневным визитом в Брюссель.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter