После выборов антитеррористическая операция будет продолжена - Ярема

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема заявил сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Мы не ожидаем, мы в этом уверены, потому что надо как можно быстрее, чтобы вся эта нечисть со всего мира не въехала к нам. Поэтому антитеррористическая операция будет продолжена и я надеюсь, что эта фаза - продвижение войск на восток будет более эффективной”, - сказал Ярема.

Читайте такжеНа Луганщине в ходе АТО задержали "какого прокурора РФ из Крыма" и "казака-атамана" - СМИВ то же время, он выразил надежду, что бойцы территориальных подразделений самообороны “Донбасс”, “Азов” и другие будут согласовывать свои действия с участниками АТО, чтобы в дальнейшем избежать трагических последствий.