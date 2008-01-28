Луценко: я бил открытой ладонью

Министр внутренних дел Юрий Луценко в интервью «Газете по-киевски» рассказал о причинах потасовки с мэром Киева Леонидом Черновецким.

«Чтобы понять мою логику, надо вернуться к тому, что творилось на заседании СНБО, на котором произошел инцидент. И где я говорил о земельных махинациях. Сразу же после моих слов взял слово Черновецкий и сказал: «Виктор Андреевич! А вообще-то г-н Луценко просил у меня землю вроде бы для милиции и угрожал посадить моего сына». Я был в шоке от цинизма, с которым он перекрутил ситуацию с точностью до наоборот. Вопрос даже не в том, что человек, полностью виновный в дерибане земли, пытался перевести тему. Мои чувства можно понять, если я расскажу предысторию. За три дня до выборов киевского городского головы в марте 2006 года ко мне обратился руководитель киевской милиции Виталий Ярема с вопросом, как ему поступить. Он расследовал дело строительной аферы «Элита-центр». По делу, как свидетель, проходил сын кандидата в мэры Степан Черновецкий. На него оказывала давление прокуратура и другие высшие чины с тем, чтобы он принял решение о задержании Степана Черновецкого. Общеизвестно, что тот, бывало, отдыхал вместе с главным подозреваемым, которого на днях задержали в Швейцарии. Мы вызывали его на допрос. Но оснований для его ареста не было тогда, да нет и сейчас. Я сказал, Виталий, с детьми воевать позорно, допросишь его во вторник после выборов. Так и случилось. Степана допросили во вторник, как свидетеля…Черновецкий тогда мне перезвонил. Я ему тоже сказал, что с детьми не воюю, но во вторник Степан будет давать показания. А месяца через два мы встретились с ним в моем министерском кабинете. Я вообще с Черновецким, кроме протокольных встреч, виделся от силы два раза, впервые, когда Омельченко после выборов не хотел освобождать кабинет, и я урегулировал ситуацию, второй раз в этом кабинете вместе с Яремой. Ярема года два по всем инстанциям согласовывал землеотвод небольшого участка в районе бульвара Дружбы народов под строительство дома на 600 квартир для работников милиции. Я пригласил мэра Черновецкого и Ярему и просил ускорить решение важного для нас вопроса. Но Черновецкий сказал категорическое «нет», добавив, что это его земля, и он там хочет построить «Правэкс». Я ему ответил: если вы не понимаете, что я прошу для 600 работников милиции, которые, получая мизерную зарплату, годами живут с семьями в общежитиях, тогда нам с вами говорить нечего. Так вот на заседании СНБО я был просто взбешен, когда ситуация была перевернута с ног на голову», рассказал Луценко.

По словам министра итогом была пощечина. «Я бил открытой ладонью. И совершенно об этом не жалею. Я считаю, что подлецов надо ставить на место. Если прокуратура считает, что есть основания для уголовного преследования меня, министра МВД, которого оболгали на заседании высшего органа государственной власти, это ее право. Встретимся в суде. Я не в первый раз имею дело с заказными делами и заинтересованными действиями прокуратуры», заявил министр МВД.

На замечание журналиста о том, что драться нехорошо, министр ответил, что он не драчун по жизни.

"Дрался всего раза четыре в жизни. Я был довольно домашним ребенком. Но я считаю, что жить в море грязи, в которую мы окунаемся ежедневно, больше невозможно. Мы жалуемся на это дома, на работе, в маршрутках, на базарах. Но существуют границы, за которые дальше уже заходить невозможно. Они уже купили прокуратуру, суд, но это не значит, что им все сойдет с рук. Это моя позиция. Я действовал не как министр, а как человек", сказал Луценко.