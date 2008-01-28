Матвиенко назвал поступок Луценко «позором в квадрате»

Потасовка между Министром внутренних дел Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким – это позор для обоих чиновников. А то, что сделал глава МВД, - это "позор в квадрате". Такое мнение высказал народный депутат из фракции "Наша Украина – Народная самооборона" (НУНС) Анатолий Матвиенко в интервью "Эра FM".

"Если тот (Л.Черновецкий) имел смелость говорить какую-то неправду и клеветническую информацию, то надо было подавать его в суд и судить", - считает парламентарий.

Комментируя действия Ю.Луценко, политик, в частности, сказал: "Я думаю, что такого прецедента нет, и должна быть за это ответственность. Если не будет ответственности, очевидно, мы пойдем далеко". "Господину Луценко надо сейчас не рассказывать, какой он герой, а попросить извинения у всех граждан Украины и сказать, что это есть ошибка, и признать эту ошибку", - заявил А.Матвиенко.

При этом он не считает, что дело дойдет до отставки Министра. "В конце концов, мы не должны заострять конфликт. Если мы дойдем до невероятного обострения, такого тупого противостояния, то, безусловно, это влечет за собой отставку", - отметил депутат.

"Я хочу из искренних пожеланий и одному, и второму сказать, что мы должны понимать, что на пепелище нет интереса играть. Не доводите ситуацию до этого. Выйдите из нее. В этом и есть именно мужество", - убежден парламентарий.

Напомним, 18 января после заседания СНБО между Ю.Луценко и Л.Черновецким произошла потасовка. 24 января столичная прокуратура возбудила уголовное дело по факту данного инцидента по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины.

ЛігаБізнесІнформ