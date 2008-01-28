Тимошенко на два дня оставила Украину

Сегодня, 28 января, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отбыла в Брюссель с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров Украины, на 28 января запланирована встреча главы правительства с президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, генеральным секретарем Европейской народной партии Антонио Лопезом ИСТУРИОЗОМ, представителями комитета Европарламента по иностранным делам и комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС. Также запланирована встреча с президентом Европарламента Гансом-Гертом ПЁТТЕРИНГОМ и с представителями зарубежных СМИ.

В конце дня Ю.ТИМОШЕНКО проведет рабочий ужин с Комиссаром по вопросам энергетики Андрисом ПИБАЛГСОМ и координатором ЕС по вопросам развития южных проектов газопроводов Йозисом Йоганесом ван ААРТСЕНОМ.

На 29 января запланирована встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Комиссаром по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, с Комиссаром по вопросам внешней торговли Питером МЕНДЕЛЬСОНОМ.

Также премьер-министр планирует встретиться с Генеральным секретарем Совета Министров ЕС, Высоким представителем по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ, премьер-министром Королевства Бельгия Ги ВЕРГОФСТАДТОМ, вице-президентом Европейской комиссии, Комиссаром ЕС по вопросам юстиции, свободы и безопасности Еврокомиссии Франко ФРАТТИНИ.

В поездке премьер-министра сопровождают вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН и другие официальные лица.