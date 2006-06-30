Ющенко проводит встречу с лидерами коалиции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проводит встречу с лидерами фракций парламентской коалиции – Романом БЕССМЕРТНЫМ («Наша Украина»), Юлией ТИМОШЕНКО (БЮТ) и Александром МОРОЗОМ (СПУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Секретариате Президента сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО.

Она отметила, что Президент обеспокоен сложившейся в парламенте ситуацией и убежден, что нет оснований для блокирования работы Верховной Рады. По словам И.ГЕРАЩЕНКО, В.ЮЩЕНКО призывает все фракции сесть за стол переговоров и ожидает от парламента, в первую очередь, избрания руководства ВР, руководства комитетов и приведения к присяге судей Конституционного суда.

И.ГЕРАЩЕНКО отметила, что после встречи, которая, как ожидается, завершится около 12.30, состоится подход лидеров коалиции к журналистам перед входом в Секретариат