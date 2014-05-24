В Софии Киевской прошла Молитва за мир в Украине

В Софийском соборе прошла Молитва за Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, премьер-министр Украины Арсений Яценюк, ряд правительственных чиновников, а также главы церквей.

Как отметил по окончании молебна предстоятель Украинского православной церкви Киевского патриархата Филарет, сегодняшняя молитва посвящена миру в Украине.

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Он уточнил, что речь идет не просто о молитве за мир, а “за справедливый мир”.

По словам Филарета, справедливый мир для Украины означает сохранение ее соборности и независимости на всей ее территории, прекращение вмешательства в дела Украины со стороны России.

Филарет также выразил уверенность, что будет сохранена территориальная целостность Украины, в том числе в ее состав будет возвращен в настоящее время оккупированный Крым.

По мнению патриарха, Украина сегодня является жертвой агрессии и потому, по его словам, Бог будет на стороне Украины, поскольку он всегда на стороне тех, кто стал жертвой чьей-то агрессии.

Он также пожелал Европе быть “более решительной в противостоянии российской агрессии”, чтобы “она не перебросилась к ним”.

Следует отметить, что в совместном молебне не принимали участия представители Украинской православной церкви Московского патриархата.

Комментируя их отсутствие, Филарет сказал, что, очевидно, “они не хотят молиться вместе с нами за Украину против агрессора”.