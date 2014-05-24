В Софии Киевской сегодня Молитва за Украину
10:32, 24 мая 2014Политика
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Сегодня, в 13:00 в Софийском соборе Национального заповедника «София Киевская» начнется Молитва за Украину. Об этом сообщает Правительственный портал.
В Софии пройдет Молитва за Украину / sofiyskiy-sobor.polnaya.info
В сообщении отмечается, что в мероприятии запланировано участие и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Украины Александра Турчинова, премьер-министра Украины Арсения Яценюка, членов правительства, представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
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