Яценюк рассказал, в чем живучесть коалиции

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что сделает все для того, чтобы на второй сессии каждый из депутатов голосовал самостоятельно, выполняя конституционную норму.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Интер».

Как известно, неединичными являются случаи, когда в парламенте народные депутаты голосуют чужими карточками за отсутствующих на сессионном заседании. А.ЯЦЕНЮК отметил, что это будет проверкой и для коалиции. «В этом и есть живучесть коалиции – есть ли у нас 226 живых, собравшихся в зале народных депутатов Украины», - отметил председатель ВР.

По его словам, аналогичным являются требования и для меньшинства. «Если в меньшинстве также не будет депутатов, то возникает вопрос о легитимности принятых законов», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что разрабатывается механизм, который бы «фактически требовал физическое присутствие народных депутатов при голосовании». «Если такого присутствия не будет, я не убежден, что у меня есть основания подписывать закон, принятый Верховной Радой без личного присутствия народных депутатов Украины», - прибавил спикер.