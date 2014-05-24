В Украине начался день агитационной "тишины"

В стране начался день агитационной "тишины", предшествующий дате досрочных президентских выборов.

Читайте такжеРоссия с уважением отнесется к выбору украинского народа на выборах 25 мая - ПутинНачиная с 00.00 субботы, 24 мая, всем кандидатам запрещено агитировать за себя в любой форме. В частности, это касается наружной рекламы, встреч с избирателями, проведения митингов и других форм агитации.

В нынешних бюллетенях будет 21 фамилия кандидатов в Президенты Украины.