В Украине начался день агитационной "тишины"
01:19, 24 мая 2014Политика
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С 00.00 субботы, 24 мая, в Украине запрещена любая предвыборная агитация.
В Украине начался день тишины / Фото УНИАН
В стране начался день агитационной "тишины", предшествующий дате досрочных президентских выборов.
Читайте такжеРоссия с уважением отнесется к выбору украинского народа на выборах 25 мая - ПутинНачиная с 00.00 субботы, 24 мая, всем кандидатам запрещено агитировать за себя в любой форме. В частности, это касается наружной рекламы, встреч с избирателями, проведения митингов и других форм агитации.
В нынешних бюллетенях будет 21 фамилия кандидатов в Президенты Украины.
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