Яценюк готов защищать оппозицию

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает против силовых действий со стороны коалиции для разблокировки работы парламента.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что руководитель парламента является спикером не только его одной части, а всего законодательного органа. «Поэтому я не являюсь сторонником того, чтобы силовыми средствами и методами заходить в зал Верховной Рады», - сказал он.

Председатель Верховной Рады отметил, что его обязанностью является убедить меньшинство «быть более обстоятельной и быть более взвешенной при принятии решений». А.ЯЦЕНЮК выразил убеждение, что стены парламента сегодня «являются крепостью для оппозиции». «Это единственное место, где украинская оппозиция может быть защищенной. И я как председатель Верховной Рады готов защищать оппозицию», - сказал А.ЯЦЕНЮК. При этом спикер отметил, что оппозиция должна дать ему возможность для этого.

Он выразил надежду, что впоследствии заседания украинского парламента будут проходить в нормальном режиме. «При любых обстоятельствах эта история должна иметь окончание в части блокировки. Это не регламентные и незаконные действия», - сказал он. В то же время А.ЯЦЕНЮК отметил, что в случае продолжения блокировки работы парламента, ему придется «употребить адекватные действия».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он решительно настроен найти понимание между коалицией и фракциями меньшинства. «Если решительность сегодня определяется тем, у кого большие руки и более длинные ноги, то это не самая лучшая решительность. Мы попробуем договориться», - прибавил спикер.

Как сообщал УНИАН, 25 января фракция Партия регионов заблокировала работу ВР, требуя рассмотреть вопрос о письме трех руководителей государства относительно присоединения Украины к ПДЧ в НАТО. В связи с этим председатель ВР А.ЯЦЕНЮК отказался проводить пленарное заседание и закрывать первую сессию ВР шестого созыва, как это было предусмотрено ранее принятым решением.