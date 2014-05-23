Луганская облрада выразила недоверие губернатору области

Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».

Кроме того, депутаты приняли решение обратиться к руководству предприятий, чтобы их сотрудники помогли осуществлять безопасность на улицах. Другими словами, предложено создавать на территории области «народные дружины».

Читайте такжеНа севере Луганщины "референдума" нет - ОГАОтметим, что экс-губернатор, а ныне — заместитель председателя облсовета Владимир Пристюк на сегодняшней сессии областного совета предложил депутатам уволить вр. и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Ирину Веригину.