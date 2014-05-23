Луганская облрада выразила недоверие губернатору области
12:25, 23 мая 2014Политика
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Сегодня, 23 мая 2014 года, в ходе очередной двадцать пятой сессии областного совета шестого созыва, депутаты приняли решение выразить временно исполняющей обязанности председателя Луганской облгосадмнистрации Ирине Веригиной недоверие.
Ирина Веригина / схід.инфо
Об этом сообщает корреспондент «Восточного варианта».
Кроме того, депутаты приняли решение обратиться к руководству предприятий, чтобы их сотрудники помогли осуществлять безопасность на улицах. Другими словами, предложено создавать на территории области «народные дружины».
Читайте такжеНа севере Луганщины "референдума" нет - ОГАОтметим, что экс-губернатор, а ныне — заместитель председателя облсовета Владимир Пристюк на сегодняшней сессии областного совета предложил депутатам уволить вр. и.о. председателя Луганской областной государственной администрации Ирину Веригину.
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