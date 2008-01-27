Ющенко обещает Тимошенко мгновенную реакцию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает от попыток «карманных» договоренностей в вопросах продажи областных энергогенерирующих компаний.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «1+1», записанному во время его пребывания в Швейцарии.

«Первое и самое главное – я не хотел бы, чтобы продажа облэнерго связывалась с теневыми «карманными» договоренностями определенных политических сил относительно распределения этих объектов конкретным людям», - подчеркнул Глава государства .

По его убеждению, приватизация какого-либо объекта, в том числе и облэнерго, должна проходить исключительно на конкурентной, прозрачной основе, без всяких «политических подачек».

В.ЮЩЕНКО рассказал, что у него есть сигналы о том, что так называемая приватизация облэнерго может обойтись Украине «просто раздачей облэнерго определенным голосам для того, чтобы они в парламенте голосовали так, как кто-то пожелает». Президент отметил, что его это «настораживает».

«К сожалению эти сигналы есть, я на них отреагирую, придет время, моя реакция будет мгновенной на это. Но я просто сейчас предостерегаю – я проинформирован, у меня есть почта, и я буду твердо стоять на том, что мы проведем не распродажу Украины, а продуманную приватизацию объектов», - подчеркнул Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что по каждому объекту приватизации должен быть график продажи, а также хорошо продуманная предпродажная программа.

«Мы должны о преимуществах, об активах этого объекта объявить по всему миру. Чтобы о нас не только по электронным сайтам прочитали, что мы это делаем, чтобы мы привели в Лондоне, в Европе, в других городах, по всему миру, в Америке, в Азии соответствующие презентации, - выразил мнение глава государства, прибавив - Другими словами, как мы делаем дома, когда хотим показать свой дом гостям – мы включаем свет, мы их приглашаем в прекрасный светлый день, мы убираемся в доме, мы показываем, что мы вас ожидали».

В то же время, Президент в который раз высказался против того, чтобы средства от приватизации шли на какую-либо социальную программу.

«Если мы только средства от приватизации направим на проедание – по какой-либо программе, по какой-либо, я подчеркиваю, программе – мы покажем наш финансовый баланс в таком виде, что с этой страной никто не будет иметь дело», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.