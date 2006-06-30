Янукович созывает всеукраинское совещание в Днепропетровске

Партия регионов планирует провести в Днепропетровске 1 июля всеукраинское совещание депутатов всех уровней от этой политической силы с участием лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе днепропетровской областной организации Партии регионов.

По данным пресс-службы, тема совещания – «Обсуждение текущей политической и социально-экономической ситуации в Украине после создания помаранчевой коалиции в парламенте». После проведения совещания планируется пресс-конференция.

Совещание состоится во Дворце культуры Нижнеднепровского трубного завода.