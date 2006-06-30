Янукович созывает всеукраинское совещание в Днепропетровске
12:04, 30 июня 2006Политика
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Встреча состоится 1 июля
Партия регионов планирует провести в Днепропетровске 1 июля всеукраинское совещание депутатов всех уровней от этой политической силы с участием лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе днепропетровской областной организации Партии регионов.
По данным пресс-службы, тема совещания – «Обсуждение текущей политической и социально-экономической ситуации в Украине после создания помаранчевой коалиции в парламенте». После проведения совещания планируется пресс-конференция.
Совещание состоится во Дворце культуры Нижнеднепровского трубного завода.
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