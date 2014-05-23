Убийство военных под Волновахой было показательным - очевидец

Об этом в эфире 5 канала с места происшествия сообщила журналист Леся Ганжа со ссылкой на участника событий.

«Единственная информация, которую удалось получить, она была от человека, который называла себя офицером этого полка. Он говорил, что его зовут Максимом, по его словам, ситуация выглядела так: ехала машина, которая приблизилась вплотную к блокпосту и оттуда начали расстреливать людей и потом вышли люди и добивали раненых. Ребятам ломали руки, одному выбили челюсть со словами: откуда ты приехал? Он говорит - с Волыни, а они ему: что ты делаешь у нас на Донбассе? После этого, по словам Максима, люди, которые расстреливали ребят, образцово-показательно надели на себя георгиевские ленты. Мой собеседник высказал мнение, что очевидно это наемники, которые таким образом осуществляли показательно-карательную операцию против украинской власти», - сообщила журналистка.

Ранее британские СМИ сообщали, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "ДНР" под руководством российского диверсанта Гиркина (Стрелкова).