На улицах Донецка террористы с кувалдами угрожают сторонникам единства Украины

В сети Интернет появилось видео, как террористы с кувалдами в Донецке во время акции за единство Украины "Голос Донбасса" останавливают автомобили и подходят к активистам, находящимся на улице.

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Демонстрирующим украинский флаг или сигналящим в клаксон угрожают молотками.