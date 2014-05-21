На улицах Донецка террористы с кувалдами угрожают сторонникам единства Украины

15:46, 21 мая 2014
Политика
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Тем, кто стоит с украинским флагом или сигналит в клаксон, угрожают молотками.

Террористы угрожают горожанам / REUTERS

В сети Интернет появилось видео, как террористы с кувалдами в Донецке во время акции за единство Украины "Голос Донбасса" останавливают автомобили и подходят к активистам, находящимся на улице.

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Демонстрирующим украинский флаг или сигналящим в клаксон угрожают молотками.

Видео "ОстроВ"
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