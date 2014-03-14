Крымские татары планируют создать «живую цепь» за единство Украины

Тысячи людей сегодня днем выйдут вдоль главных дорог полуострова и создадут "живую цепь" в знак протеста против планов сепаратистов, сообщает Радио Свобода.

В акции планируют участвовать не только крымские татары, но и активисты украинских организаций, рядовые неравнодушные крымчане.

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От идеи организации многотысячного митинга в Симферополе руководители Меджлиса отказались. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, они опасаются провокаций и кровопролития, которые могут быть использованы оккупантами для усиления террора против оппонентов присоединения Крыма к России.

Между тем, только по официальным данным около тысячи людей уже покинули территорию Крыма из-за опасения репрессий. На самом деле, сообщает корреспондент Радио Свобода, таких людей может быть значительно больше - крымские татары эвакуируют женщин и детей в западные регионы Украины на приглашение граждан и власти.