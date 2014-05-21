Батальон "Донбасс" поставил ультиматум сотрудникам ГАИ, перешедшим на сторону боевиков

Командир добровольческого батальона "Донбасс" поставил ультиматум сотрудникам ГАИ региона, которые, по его словам, содействуют террористам.

Об этом глава батальона территориальной обороны Донецкой области Семен Семенченко написал на странице в Facebook.

"Предав государство и народ, которому вы давали присягу, часть сотрудников ГАИ Донецкой области с автоматическим оружием несут совместную службу на блокпостах с представителями "ДНР", сопровождают свободно перемещающиеся по территории Донецкой области, в том числе и в тыл нашим войскам в Славянске колонны боевиков, охраняют подступы к захваченным террористами административным зданиям", - написал он.

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Семенченко отметил, что приказывает в течении суток покинуть Донетчину, а в случае продолжения содействия боевикам батальон не будет делать различия между террористами и сотрудниками ГАИ.

"Приказываю в течение суток, до 12-00 22 мая 2014 года сложить оружие и покинуть пределы Донецкой области. В случае неподчинения и продолжения совместных действий с террористами и предателями Украины мы не будем делать различий между вами и ими. Все оказывающие вооруженное сопротивление будут уничтожены, - пишет командир. - Обращаюсь к родственникам изменников - убедите своих, что никакие деньги не стоят жизни и позора, заберите своих мужей, отцов, братьев и уезжайте в Россию, к тому "светлому будущему", куда вы за волосы тащите Украину. Пока еще некоторые приграничные переходы свободны у вас есть шанс сохранить жизнь и награбленное добро".

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Семенченко подчеркивает, что терпению украинского народа подошел конец, никакие "договорняки" не спасут, никаких "амнистий" не будет.

"Для нас вы предатели Родины и не заслуживаете другой участи. Время пошло", - сказал он.