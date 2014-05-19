Руководство Красноармейска готово присягнуть на верность террористам - командир батальона "Донбасс"

13:11, 19 мая 2014
Политика
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Руководство Красноармейска готово присягнуть на верность боевикам из террористической организации "Донецкая народная республика". 

Краматорск / REUTERS

"По поступившей из райгосадминистрации Красноармейского района Донецкой области информации, и.о. мєра г. Красноармейска Галина Гаврильченко на 14:00 собирает всех руководителей городских служб для встречи с представителями террористической организации "Донецкая народная республика". Эмисары ДНР приезжают принимать клятвы на верность себе", - написал в Facebook командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко. Читайте такжеБатальон "Донбасс" разбил под Донецком группу террористов

По его словам, в связи с угрозой окончательной утраты контроля государственной власти на территории Красноармейского района Донецкой области, командование батальона "Донбасс" приняло решение в случае приезда представителей ДНР на указанную встречу - арестовать их как террористов.

В случае оказания вооруженного сопротивления, боевики будут уничтожены, подчеркивается в сообщении Семенченко. 

Кроме этого, батальон "Донбасс" намерен разъяснить и.о. мера Красноармейска ответственность за пособничество террористам и измену Родине. 

"Донбасс" также намерен объявить мобилизацию на территории Красноармейского района патриотов Украины и Донбасса в народное ополчение и оказать всю необходимую помощь народному ополчению и тем представителям украинской власти, которые не утратили волю к сопротивлению.

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