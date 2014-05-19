Руководство Красноармейска готово присягнуть на верность террористам - командир батальона "Донбасс"
Руководство Красноармейска готово присягнуть на верность боевикам из террористической организации "Донецкая народная республика".
"По поступившей из райгосадминистрации Красноармейского района Донецкой области информации, и.о. мєра г. Красноармейска Галина Гаврильченко на 14:00 собирает всех руководителей городских служб для встречи с представителями террористической организации "Донецкая народная республика". Эмисары ДНР приезжают принимать клятвы на верность себе", - написал в Facebook командир добровольческого батальона территориальной обороны Донецкой области "Донбасс" Семен Семенченко. Читайте такжеБатальон "Донбасс" разбил под Донецком группу террористов
По его словам, в связи с угрозой окончательной утраты контроля государственной власти на территории Красноармейского района Донецкой области, командование батальона "Донбасс" приняло решение в случае приезда представителей ДНР на указанную встречу - арестовать их как террористов.
В случае оказания вооруженного сопротивления, боевики будут уничтожены, подчеркивается в сообщении Семенченко.
Кроме этого, батальон "Донбасс" намерен разъяснить и.о. мера Красноармейска ответственность за пособничество террористам и измену Родине.
"Донбасс" также намерен объявить мобилизацию на территории Красноармейского района патриотов Украины и Донбасса в народное ополчение и оказать всю необходимую помощь народному ополчению и тем представителям украинской власти, которые не утратили волю к сопротивлению.